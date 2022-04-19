В США суд отменил ношение масок в общественном транспорте
Вашингтон, 19 апреля, 2022, 04:40 — ИА Регнум. Федеральный окружной суд в американском штате Флорида отменил постановление администрации США о продлении в стране обязательного ношения защитных масок в общественном транспорте. Об этом сообщило агентство Associated Press.
Анна Рыжкова ИА REGNUM
Масочный режим
Ранее Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США решил оставить в силе указанное требование до 3 мая 2022 года из-за неопределенности в оценках ситуации с коронавирусом в государстве.
Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля власти США смягчили для своих граждан режим выезда из страны, касающийся обстановки с коронавирусной инфекцией в других государствах.