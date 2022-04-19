Владивосток, 19 апреля, 2022, 04:46 — ИА Регнум. Во Владивостоке 24 апреля состоится фестиваль «День леопарда» в амфитеатре набережной Спортивной гавани. В программе праздника — забег, концерт, конкурс на лучший костюм леопарда и многое другое, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Colin Hines Дальневосточный леопард

Читайте также: Популяция диких леопардов на севере Китая продолжает увеличиваться

Фестиваль приурочен к 10-летию национального парка «Земля леопарда».

Одним из главных событий станет флешмоб «След леопарда», символизирующий единство людей в помощи природе. Горожане смогут поучаствовать в нём, выстроившись в форме отпечатка лапы таежной кошки.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты в области дикой природы обнаружили, что популяция диких леопардов на севере Китая увеличивается, а исследования показывают, что животные осваивают новые горные районы.