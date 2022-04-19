Рамалла , , 04:28 — REGNUM Авиаудары по нескольким объектам в секторе Газа нанесли истребители военно-воздушных сил Израиля, 19 апреля сообщает информационное агентство Shahab.

Взрыв Иван Шилов © ИА REGNUM

Одной из главных целей израильских самолетов стала база Аль-Кадисия, расположенная к западу от города Хан-Юнис и принадлежащая палестинским силам. Израильская газета Yedioth Ahronoth передает о том, что истребители выпустили по объекту восемь ракет. Информация о пострадавших не поступала.

Ряд арабских СМИ утверждают, Палестина впервые применила против ВВС Израиля переносной зенитно-ракетный комплекс «Стрела-2».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля представитель палестинского движения ХАМАС Захер Джабарин заявил, что его организация готова к войне с Израилем и требует от израильских властей немедленных действий по деэскалации обстановки.

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