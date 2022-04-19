Благовещенск, 19 апреля, 2022, 04:34 — ИА Регнум. В Амурской области этой весной с укусами клещей в медучреждения обратились уже 15 человек, в том числе восемь за прошедшую неделю. Один из исследованных клещей оказался заражён вирусом боррелиоза, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 апреля в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

Клещ

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Инфицированного клеща амурчанин «привёз» из Воронежской области.

В Приамурье от клещей обработана территория в 320 га, продолжается прививочная кампания против клещевого энцефалита. Всего вакцинированы 11 460 человек. Запасы иммуноглобулина составляют более 6 тыс. доз.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля с укусами клещей в медучреждения Амурской области обратились семь жителей региона. На тот момент от энцефалита были привиты более 10 тыс. человек.