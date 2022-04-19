Вашингтон, 19 апреля, 2022, 04:26 — ИА Регнум. Страна вносится Соединёнными Штатами в список спонсоров терроризма только после тщательного изучения, при этом страна должна неоднократно поддержать терроризм. Такое заявление сделала 18 апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе регулярного брифинга.

Джен Псаки

Псаки был задан вопрос, возможно ли внесение президентом США Джозефом Байденом России в список стран — спонсоров терроризма, как этого просит в своём обращении президент Украины Владимир Зеленский.

Псаки пояснила, что для включения страны в такой список должны быть соблюдены определённые условия. В частности, госсекретарь США должен будет определить, что власти этой страны не единожды оказывали помощь террористам. Кроме того, обязательно проводится тщательный анализ.

Что касается России, Псаки уточнила, что у неё нет никакой новой информации, и она отказалась давать прогнозы по данному вопросу. Представитель Белого дома отметила, что соответствующую оценку стране даёт Госдеп США.

Псаки напомнила, что в отношении стран, вошедших в список спонсоров терроризма, действуют санкционные меры. В частности, это ограничения на иностранную помощь со стороны США, запрет на любые продажи и экспорт в оборонной сфере, финансовые ограничения. В отношении России все эти санкции уже действуют.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Госдеп изучает возможность внести Россию в список стран — спонсоров терроризма.