Москва, , 04:28 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин 18 апреля присвоил хабаровской 64-й отдельной мотострелковой бригаде почетное наименование «гвардейская». Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Владимир Путин Дарья Драй © ИА REGNUM

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64-я отдельная бригада сформирована 1 января 2009 года. Дислоцируется в посёлке Князе-Волконское в Хабаровском крае. С февраля 2022 года бригада выполняет боевые задачи в ходе спецоперации в защиту Донбасса.

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 64-й отдельной мотострелковой бригаде почетное наименование «гвардейская» и впредь именовать её: 64-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада», — сказано в указе.

В поздравлении командованию и личному составу бригады Владимир Путин назвал образцовыми действия в ходе операции в защиту Донбасса военных 64-й отдельной мотострелковой бригады:

«Это высокая честь и признание особых заслуг, массового героизма и отваги, проявленных при защите Отечества, отстаивании суверенитета и национальных интересов России. Умелые и решительные действия личного состава соединения в ходе специальной военной операции на Украине являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма».

Как сообщало ИА REGNUM, указ о присвоении за массовый героизм и отвагу 121-му бомбардировочному авиаполку Вооруженных сил РФ почетного наименования «гвардейский» подписал президент России Владимир Путин.