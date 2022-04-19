Сеул, , 04:24 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 118 504 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Сеул

Из них всего 20 прибыли в республику из-за границы, остальные случаи связаны с распространением инфекции внутри страны. Центр отмечает, что заболеваемость COVID-19 в Южной Корее продолжает снижаться. Эксперты предполагают, что пандемия в республике пошла на спад после вспышки заболеваемости штаммом «Омикрон». Также в стране продолжает снижаться число пациентов, которые находятся в критическом состоянии.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло16 471 940. Также за минувшие сутки в стране скончались еще 130 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 21 354 человека.