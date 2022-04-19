Тбилиси, , 15:50 — REGNUM Мэр грузинской столицы Каха Каладзе заявил, что нарушения на строительных площадках будут рассматриваться властями как уголовное преступление, сообщает 18 апреля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Каха Каладзе Tbilisi.gov.ge

Каладзе обсуждал этот вопрос на заседании городского правительства Тбилиси и назвал конкретный случай. По его словам, в исторической зоне города «монументостроитель» незаконно пристроил к сооружению этажа. Каладзе пригрозил, что если нарушение не будет исправлен, он лично будет заинтересован в «образцовом наказании» компании — «если демонтаж не будет проведён, то это будет конкретный случай показательного, образцового наказания».

С другой стороны, мэрия пока не хочет слишком сильно «закручивать гайки» в строительной сфере. Так, по словам Каладзе, обязательство по представлению застройщикам поэтапных протоколов отложено до конца года.

«Видимо, строительный сектор не разобрался в некоторых деталях строительной реформы, из-за чего было выписано много штрафов. Нашей целью было не штрафовать строителей и выписывать как можно больше штрафов, а регулировать сферу. Соответственно, прежде чем мы перейдем к стадии полной реализации, мы представили парламенту инициативу отложить обязательство по представлению поэтапных протоколов до конца года», — сказал мэр.

Напомним, что недавно грузинский парламент уже принял инициативу мэрии, о том, что тем застройщикам, которые уже были оштрафованы за несоблюдение условий, была объявлена своеобразная «строительная амнистия», и наложенные штрафы должны были быть списаны.