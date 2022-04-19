Красноярск, , 04:12 — REGNUM Во вторник, 19 апреля, в Красноярске переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха +6… +8 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Красноярск. Середина апреля. Парк Гремячая Грива © Андрей Никитин

В 08:00 на Театральной площади было +1 °C.

Ночью с 19 на 20 апреля ожидается до +0… +1 °C, облачно, временами небольшие осадки.

Скорость северо-западного ветра 2−7 м/с, на порывах до 12 м/с. Давление — 736 мм рт. ст.

В среду, 20 апреля, в Красноярске до +6… +9 °C, облачно, небольшой дождь. Ночью — до +2… +3 °C, временами небольшие осадки.

В четверг, 21 апреля, в Красноярске ожидается до +7… +10 °C днём и до +1… +4 °C ночью. Облачно, дождь.

19 апреля на юге Таймырского муниципального района (МР) ожидаются порывы южного ветра 15−20 м/с. В Туруханском районе местами порывы западного ветра 15−18 м/с, метель. В Хакасии и Туве местами порывы северо-западного ветра 17−22 м/с, местами высокая пожарная опасность 4 класса.

19−22 апреля в горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы лавиноопасно.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянии на 18 апреля в Красноярском крае действовало 15 лесных пожаров на площади 453 га.

Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярском крае действует 15 лесных пожаров