Украина, 7 апреля, 2014, 15:39 — ИА Регнум. Крым поддержит борьбу Юго-Востока Украины и тех граждан, которые занимают активную позицию, всеми законными средствами. Об этом заявил сегодня, 7 апреля, председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов . "Конечно, мы будем поддерживать наших братьев по юго-востоку Украины, всегда относились с уважением к их правам, считаем все действия сегодняшней украинской власти нелегитимными, - сказал он.- Та жесткость, с которой подавляются мирные протесты, удивляет. Разгул нацистских лозунгов продолжается, преследование всех русскоязычных продолжается. Мы будем поддерживать ту борьбу, которая началась на Юго-Востоке, всеми законными методами".