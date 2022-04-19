Вашингтон, , 04:08 — REGNUM Разговор по видеосвязи с лидерами стран-союзников и партнёров проведёт по видеосвязи 19 апреля президент США Джозеф Байден. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 18 апреля в графике американского лидера.

Джо Байден (сс) The White House

Беседа будет проводиться по защищённой линии видеосвязи и в закрытом для прессы режиме. Темами для разговора станут координация мер против России и дальнейшая поддержка Украины. Будут обсуждаться меры, направленные на оказание помощи Киеву и усилия, необходимые для привлечения России к ответственности «в рамках тесной координации». Точное число участников беседы не указывается.

Начало разговора запланировано на 09:45 по местному времени (16:45 мск). После беседы глава Белого дома отправится в штат Нью-Гемпшир.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что резидент США Байден в настоящее время не планирует поездки на Украину.

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