Владивосток, 19 апреля, 2022, 11:41 — ИА Регнум. С помощью нацпроекта «Здравоохранение» в Приморье открывают уже седьмое отделение гемодиализа — на этот раз во Владивостокской поликлинике №6. Здесь приняли уже первых трёх пациентов с хронической почечной недостаточностью, которые получат помощь бесплатно по полису ОМС, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

John Campbell Почка

Уже закуплено девять единиц жизненно важного оборудования, это позволит принимать 32 пациента в две смены с частотой проведения процедур через день.

«Центр укомплектован новым современным оборудованием: восемь аппаратов в четырех диализных залах. Один аппарат — в резерве. Аппараты предусматривают настройку скорости циркуляции, контроль над объёмом, давлением, уровнем гемоглобина и гематокрита», — пояснила главный врач поликлиники №6 Виктория Счасная.

Специалист добавила, что на протяжении всей процедуры пациенты находятся под постоянным наблюдением врачей, после завершения их обеспечивают горячим питанием. А при необходимости поликлиника организует доставку пациентов до диализного центра и обратно. Новое отделение работает шесть дней в неделю в две смены.

«Немаловажно, что пройти процедуру могут не только жители Первомайского района, но и из других районов Владивостока и Приморья. В последнее время врачи говорят о росте количества пациентов с нарушением функций почек, поэтому развитие диализной службы необходимо для сохранения жизни и здоровья приморцев. Эта процедура востребована», — сказал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Приморье Юрий Логинов.

Отделения гемодиализа функционируют на базе Находкинской, Дальнегорской, Артемовской, Арсеньевской, Спасской горбольниц, Владивостокской клинической больницы №2, Владивостокской поликлиники №6.

Как сообщало ИА REGNUM, пациенты с болезнью почек, получающие замещающую терапию гемодиализом, после COVID-19 дольше сохраняют антитела чем люди без патологий, пришли к такому выводу врачи Клиники высоких медицинских технологий Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).