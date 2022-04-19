Вашингтон, , 04:02 — REGNUM Соединенные Штаты обещают не проводить испытания противоспутникового оружия, заявила вице-президент Камала Харрис в ходе выступления в штате Калифорния.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я рада объявить, что с сегодняшнего дня Соединенные Штаты обязуются не проводить разрушительные испытания противоспутниковых ракет. Проще говоря, такие испытания опасны, и мы не будем их осуществлять», — заявила она.

Харрис добавила, что призывает другие страны последовать примеру Вашингтона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сенатор от Демократической партии США Кристофер Кунс потребовал отправить американские войска на Украину. При этом он отметил, что Вашингтон многое сделал для поставок оружия киевскому режиму.