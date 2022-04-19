Никосия, 19 апреля, 2022, 04:01 — ИА Регнум. Антироссийские санкции Евросоюза против военно-промышленного комплекса России создают проблемы для системы национальной обороны Кипра, заявил аналитик Аристос Аристотелус в газете Cyprus Mail.

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«США призывают к списанию российских систем вооружения Национальной гвардии, которые составляют более 60% тяжелого вооружения вооруженных сил», — заявил он.

Эксперт отметил, что соблюдение антироссийских санкций ЕС вызовет проблемы с обслуживанием военной техники страны. В настоящее время существенную часть боевых машин вооруженных сил Кипра составляют российские танки и бронемашины. Аристотелус добавил, что отказ от российских вооружений повлечет за собой огромные расходы для республики ради полного перевооружения нацгвардии.