Киев, 19 апреля, 2022, 03:58 — ИА Регнум. Украинский президент Владимир Зеленский утверждает, что российские войска якобы «начали битву за Донбасс». Об этом 19 апреля он заявил в экстренном видеообращении в своем телеграм-канале.

Официальное интернет-представительство президента Украины Зеленский

По словам Зеленского, Россия давно готовилась к наступлению и собрала в районах Донбасса «значительную» часть воинских подразделений. Вместе с тем официальных заявлений со стороны Минобороны РФ пока не поступало.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 18 апреля штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщил, что средства противовоздушной обороны ДНР уничтожили за ночь восемь украинских беспилотников.

Кроме того, в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) отметили, что вооруженные формирования Украины за сутки выпустили по территории Донецкой Народной Республики 227 снарядов различного калибра.