Тбилиси, , 15:46 — REGNUM Состояние здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили ухудшается и может привести к опасным последствиям, сообщает 18 апреля грузинский телеканал «Мтавари архи». Об этом заявил адвокат Саакашвили Шота Тутберидзе после посещения тюрьмы в городе Рустави.

Михаил Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, состояние Саакашвили по-прежнему тяжёлое, и к нему продолжают не допускать как членов специального медицинского консилиума, так и его личного врача Николая Кипшидзе.

«Государство не предприняло никаких мер для существенного изменения состояния здоровья Саакашвили. Соответственно, он не может получить в этом учреждении адекватную медицинскую помощь. На это неоднократно указывали многие профессиональные эксперты-медики. Соответственно, мы можем сказать, что состояние его здоровья ухудшалось ежедневно в течение последних нескольких месяцев, и, к сожалению, есть опасность, что это приведет к очень опасным результатам», — сказал Тутберидзе.

По словам правозащитника, несмотря на тяжелое состояние здоровья, экс-президент собирается присутствовать на предстоящем судебном процессе в тбилисском городском суде.

Напомним, что Саакашвили с 1 октября прошлого года находится в тюрьме, и сейчас над ним проходит судебный процесс по делу о незаконном пересечении государственной границы Грузии.