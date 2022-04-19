Владивосток, , 03:52 — REGNUM В Приморье за три месяца года поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета составили более 21,8 млрд рублей. Это на 36% (5,8 млрд рублей) больше, чем за соответствующий период 2021 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Правительство Приморья

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По мнению специалистов, текущее финансово-экономическое состояние экономики региона оценивается как удовлетворительное.

Рост по налогу на прибыль организаций составил 29,8% (+1,2 млрд рублей). По упрощенной системе налогообложения поступления увеличились на 49,8% (+0,5 млрд рублей). По итогам первых двух месяцев 2022 года объём налоговых поступлений в консолидированный бюджет края на 37,6% превысил объём поступлений за январь–февраль 2021 года. В целом рост отмечен по 40 видам экономической деятельности. При этом по 35 видам деятельности величина прироста составила свыше 10%.

В частности, в сфере рыболовства и рыбоводства зафиксирован прирост +84,4% (+486,6 миллиона рублей), в производстве пищевых продуктов +19,4% (+219,8 миллиона рублей), в сфере финансовой деятельности +74,5% (+368,2 миллиона рублей), в оптовой торговле +39,5% (+414,6 миллиона рублей).

В Приморье уделяется большое внимание вопросам, связанным с социально-экономическим развитием территории, в том числе с льготным кредитованием, введением новых мер поддержки для бизнеса, импортом и экспортом различной продукции, работой приграничных пунктов пропуска.

Также на особом контроле – поддержка и сохранение занятости населения, индексация и выплата льгот, пособий и пенсий.

Как сообщало ИА REGNUM, на Ямале в 2022 году на поддержку малого и среднего бизнеса направят около 925 млн руб, что в 2,4 раза больше прошлогодних субсидий.