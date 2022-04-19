Вашингтон, 19 апреля, 2022, 03:45 — ИА Регнум. США рассчитывают возобновить работу своего посольства в Киеве, как только это станет возможным с точки зрения безопасности. Об этом официальный представитель Белого дома Джен Псаки 18 апреля заявила в ходе регулярного брифинга.

Kholodovsky Посольство США. Киев

Комментируя решение Испании, которая вслед за Италией, Францией и рядом других стран Европы возобновила работу посольства в Киеве, Псаки отметила, что «иметь дипломатическое присутствие на месте» для США «конечно-же важно».

Джен Псаки «Конечно же, наша цель — открыть его. Но мы, конечно же, оцениваем ситуацию с точки зрения безопасности и того, когда Госдепартамент будет готов это сделать».

По её словам, «в настоящее время рассматриваются вопросы: «кто должен поехать первым, как много человек, а также когда».

Напомним, основная часть дипкорпуса США на Украине в настоящее время работает с территории Польши.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель Белого дома Джен Псаки назвала «пустыми угрозами» ноту России, предупреждающую о непредсказуемых последствиях в случае продолжения поставок вооружения властям Киева.