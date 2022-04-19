Севастополь, , 03:50 — REGNUM В Севастополе прекратили земельный спор, начатый компанией «Руслайн Ко» из Подмосковья, которая претендовала на земельный участок площадью почти 21 тыс. кв. м. Арбитраж региона принял заявление компании об отказе от иска к департаменту по имущественным и земельным отношениям города и прекратил производство по делу, передаёт ИА REGNUM.

Севастополь Марина Каширская © ИА REGNUM

«Заявление общества с ограниченной ответственностью «Руслайн Ко» об отказе от иска и прекращении производства по делу — удовлетворить», — отмечается в определении суда.

Данная компания, на 99,99% принадлежащая офшору с Маршалловых островов «Дром Венчерс лимитед», требовала признать незаконным бездействие ведомства и обязать его подготовить проект купли-продажи участка.

На этом наделе, судя по открытым данным, находится торговый комплекс сети «Новацентр», которую называли крымским вариантом «Эпицентра» — сети активов украинских олигархов Александра и Галины Герега, занимающих в Forbes-Украина шестое место.

Официально бенефициары офшора «Дром Венчерс лимитед» не раскрывались, но по косвенным признакам фирма может быть связана именно с бывшим депутатом Верховной рады Украины и экс-депутатом Киевсовета — четой Герега.

Читайте также: Украинский олигарх Герега замахнулся на земли в Крыму?