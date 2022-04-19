Киев, 19 апреля 2022, 15:37 — REGNUM Исполняющим обязанности директора Национального антикоррупционого бюро Украины начначен Гизо Углава, сообщает 18 апреля грузинский теленканал «Мтавари архи».

Грузинский танец
Грузинский танец
George Kvizhinadze

После истечения срока полномочий директора бюро Артёма Ситника с 17 апреля 2022 года по соответствующие полномочия временно будет исполнять его первый заместитель Углава.

Гизо Углава родился в 1975 году в Кутаиси. С 2015 года он является гражданином Украины. Углава начал свою карьеру в прокуратуре Грузии в 1998 году, где проработал до 7 ноября 2012 года. В сферу его компетенции входит борьба с коррупцией, отмыванием денег и финансовыми преступлениями. Углава был назначен первым заместителем директора Антикоррупционного бюро Украины в апреле 2015 года.