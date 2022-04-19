Киев, , 15:37 — REGNUM Исполняющим обязанности директора Национального антикоррупционого бюро Украины начначен Гизо Углава, сообщает 18 апреля грузинский теленканал «Мтавари архи».

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После истечения срока полномочий директора бюро Артёма Ситника с 17 апреля 2022 года по соответствующие полномочия временно будет исполнять его первый заместитель Углава.

Гизо Углава родился в 1975 году в Кутаиси. С 2015 года он является гражданином Украины. Углава начал свою карьеру в прокуратуре Грузии в 1998 году, где проработал до 7 ноября 2012 года. В сферу его компетенции входит борьба с коррупцией, отмыванием денег и финансовыми преступлениями. Углава был назначен первым заместителем директора Антикоррупционного бюро Украины в апреле 2015 года.