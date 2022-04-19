Тбилиси, , 15:31 — REGNUM Глава Грузинской православной церкви католикос-патриах Илия II выразил соболезнования родственникам погибших на Украине грузинских боевиков, сообщает 18 апреля patriarchate. ge.

Католикос-патриарх Илия II Иван Шилов © ИА REGNUM

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«К сожалению, война на Украине по-прежнему уносит жизни наших соотечественников. Мы продолжим наши молитвы за бессмертные души Давида Менабдишвили, Николая Шанавы, Александра Цаавы, Аркадия Касрадзе, Зазы Бицадзе, чтобы Господь возложил на них праведные дела и отблагодарил членов их семей и родственников миром и силой молитвы», — говорится в заявлении.

Напомним, что с момента начала специальной военной операции на Украине и в ЛНР было убито девять грузинских боевиков. А всего с 2014 количество убитых наёмников составило 14 человек.