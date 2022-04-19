Казань, , 03:31 — REGNUM Арбитраж Татарии продлил срок банкротства для бывшего министра финансов региона, экс-главы «Татфондбанка» Роберта Мусина. К итогам реализации имущества банкрота вернутся на заседании 3 октября 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

Дополнительное время финансовому управляющему потребовалось в том числе из-за того, что не все мероприятия завершены, в частности до сих пор «не утвержден порядок продажи имущества».

В материалах дела также уточняется, что супруга должника, Лидия Мусина, обратилась в Вахитовский районный суд Казани с иском о разделе совместно нажитого имущества, а именно доли в уставном капитале ООО «МР Девелопмент», и этот спор ещё не завершен. До 20 апреля по делу идёт судебная экспертиза по установлению рыночной стоимости доли. В ООО Мусину принадлежит 23% доли, а сама компания с 2015 года работает в сфере недвижимости.

Ранее через суд был оспорен брачный контракт супругов.

Напомним, бывший министр финансов региона также был главой правления одного из крупнейших региональных банков Татарии — «Татфондбанка». После краха банка и проведения расследования Мусин стал фигурантом уголовного дела, по которому его осудили к 12 годам колонии строгого режима. Был удовлетворен и гражданский иск о взыскании 23,3 млрд рублей. Между тем в ходе личного банкротства и конкурсного производства ТФБ и аффилированных с ним банков, счёт к экс-банкиру растёт.

Без лицензии ТФБ и связанные с ним компании остались весной 2017 года. На тот момент ТФБ входил в топ-50 по размеру активов в России. Долги перед кредиторами этого банка на начало марта 2022 года превышают 172 млрд рублей.