Лос-Анджелес, США, 19 апреля 2022, 03:25 — REGNUM Бену Шварцу, который озвучивает ежа Соника в фильмах режиссёра Джеффа Фаулера, не удалось запустить массовую акцию, в рамках которой по миру должна была путешествовать мягкая игрушка, изображающая персонажа. Об этом 18 апреля сообщил портал We Got This Covered.

Соник Супер Ёжик
Соник Супер Ёжик
Sega, Sonic Team

Актёр разместил в соцсети фотографию с игрушкой, которую он назвал Travel Sonic. Он написал, что оставил её в одном из аэропортов Лос-Анджелеса. Согласно замыслу Шварца, один из поклонников должен был найти плюшевого Соника и записку, увезти его в другой город, оставить надпись с названием это города на записке или самой игрушке, а также разместить публикацию в соцсети. Таким образом, после многочисленных путешествий Соник должен был полностью покрыться надписями.

Однако замысел актёра потерпел крах: кто-то нашёл его игрушку, но не захотел участвовать в акции. Шварц отметил, что это мог быть сотрудник безопасности аэропорта. «В любом случае, безопасных путешествий #TravelSonic! Я верю в тебя и твоего нового друга», — написал он на своей странице.

Напомним, премьера фильма «Соник 2 в кино» состоялась в США 8 апреля 2022 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что картина установила рекорд по сборам среди экранизаций видеоигр.

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