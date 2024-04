Лос-Анджелес, США, 19 апреля, 2022, 03:25 — ИА Регнум. Бену Шварцу, который озвучивает ежа Соника в фильмах режиссёра Джеффа Фаулера, не удалось запустить массовую акцию, в рамках которой по миру должна была путешествовать мягкая игрушка, изображающая персонажа. Об этом 18 апреля сообщил портал We Got This Covered.

Sega, Sonic Team Соник Супер Ёжик

Актёр разместил в соцсети фотографию с игрушкой, которую он назвал Travel Sonic. Он написал, что оставил её в одном из аэропортов Лос-Анджелеса. Согласно замыслу Шварца, один из поклонников должен был найти плюшевого Соника и записку, увезти его в другой город, оставить надпись с названием это города на записке или самой игрушке, а также разместить публикацию в соцсети. Таким образом, после многочисленных путешествий Соник должен был полностью покрыться надписями.

Однако замысел актёра потерпел крах: кто-то нашёл его игрушку, но не захотел участвовать в акции. Шварц отметил, что это мог быть сотрудник безопасности аэропорта. «В любом случае, безопасных путешествий #TravelSonic! Я верю в тебя и твоего нового друга», — написал он на своей странице.

Напомним, премьера фильма «Соник 2 в кино» состоялась в США 8 апреля 2022 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что картина установила рекорд по сборам среди экранизаций видеоигр.