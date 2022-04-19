Токио, , 03:22 — REGNUM Два человека стали жертвами крушения небольшого самолета на юго-западе Японии, 19 апреля передает телеканал NHK.

Легкомоторный самолет Inge Wallumrød

На борту воздушного судна летели три человека. Самолет исчез с радаров, когда пролетал над морем в районе префектур Сага и Фукуока. Береговой охране удалось отыскать место падения и извлечь из воды троих человек. Власти начали расследование причин случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля один человек погиб в результате крушения небольшого самолета в аэропорту Тиккакоски в районе финского города Ювяскюля.

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