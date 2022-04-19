Мехико, 19 апреля, 2022, 03:20 — ИА Регнум. Неудачным примером русофобии в Мексике является исключение увертюры русского композитора Петра Чайковского из репертуара оркестра мексиканского штата Сакатекас. Об этом сказано в заявлении, опубликованном 18 апреля пресс-службой российского посольства в Мехико в официальном телеграм-канале.

Петр Чайковский

Уточняется, что симфонический оркестр в штате Сакатекас принял решение исключить произведение великого русского композитора Чайковского из традиционного концерта в Великий четверг. Директор симфонического оркестра пояснил, что увертюра «1812 год» оркестром исполнена не будет, так как является «русским военным гимном».

Решение оркестра было названо в российском диппредставительстве «тревожными новостями», дипломаты отметили, что музыканты ведут борьбу с произведениями композитора, умершего в 1893 году.

«Такое решение подпитывает кампанию по дегуманизации женщин, детей, стариков, спортсменов, музыкантов, художников, абсолютно всех по одному критерию: быть русскими. Без сомнения, это еще один неудачный пример русофобии на мексиканской земле, которая, кажется, получает все большее распространение», — сказано в сообщении, опубликованном пресс-службой российского диппредставительства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов приравнял попытки Запада дискредитировать и отменить русскую культуру к самоубийству.