Южно-Сахалинск, , 03:19 — REGNUM Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко 19 апреля сообщил о том, что в спецоперации России в защиту Донбасса погибли ещё три сахалинца, проходившие службу по контракту в воинской части 35 390, об этом глава островного региона написал в своём телеграм-канале.

Соболезнование

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Погибли командир взвода капитан Александр Григорьевич Сенокосов, командир взвода старший лейтенант Евгений Викторович Кушевский и командир отделения сержант Иван Иванович Иванов.

«Они отдали жизни, защищая безопасность России и каждого из нас. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Память о них останется в сердцах сахалинцев и курильчан. Семьям военнослужащих мы окажем всю необходимую помощь», — написал Лимаренко.

В спецоперации России в защиту Донбасса погибли ещё три сахалинца Телеграм-канал губернатора Сахалина Валерия Лимаренко

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков побывал в селе Журавлёвка Белгородского района, которое в наибольшей степени пострадало в результате обстрелов со стороны Украины.