Тбилиси, 19 апреля, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил оппозицию в желании «мутить воду» в отношениях между Тбилиси и Киевом, сообщает 18 апреля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Грузии

Папуашвили заявил, что во во время своего визита на Украину не обсуждался вопрос о бывшем президенте Михаиле Саакашвили.

«О Саакашвили и о «Едином национальном движении» там речи не было. Не было как в закрытой части переговоров, так и в открытой части. Было ровное настроение на одной волне, было теплота, дружба и желание исчерпать все эти недоразумения», — сказал Папуашвили.

Папуашвили считает, что главное — это «смотреть вперед», и что у грузинских депутатов есть настроение сотрудничать с Украиной.

«Конечно, ЕНД мутит воду и добивается того, что общество на Украине имеет неправильное представление о Грузии. Мы видим, что личности из ЕНД активно демонстрируются через украинские СМИ, и их главная задача — плохо показать нашу страну в глазах украинского народа и подорвать солидарность Грузии с Украиной», — сказал Папуашвили.

Напомним, что несколько дней до визита правящая партия «Грузинская мечта» выдвинула ультиматум Украине и призвала отстранить членов грузинской «радикальной оппозиции» от занимаемых должностей в Киеве, угрожая, в случая отказа, отказаться от визита. Среди членов этой «радикальной оппозиции» был назван и Давид Арахамия, который является главным переговорщиком с Россией и председателем крупнейшей парламентской фракции Верховной рады «Слуга народа».