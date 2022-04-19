Пекин, , 03:16 — REGNUM Китайские законодатели рассматривают пересмотр законопроекта, предусматривающий ужесточение правил борьбы с торговлей женщинами, сообщает 18 апреля агентство Сниьхуа.

Китаянка Alyn

Проект поправок к Закону о защите прав и интересов женщин был представлен 18 апреля Постоянному комитету Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) для рассмотрения во втором чтении. В проекте предлагается «обязательный механизм отчетности и проверки» для быстрого выявления и пресечения преступлений против женщин, включая торговлю женщинами.

Органы регистрации браков, местные органы власти и женские ассоциации должны сообщать в полицию, если они подозревают, что женщины становятся жертвами торговли людьми или похищения, говорится в проекте.