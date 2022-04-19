Куньмин, Китай, 19 апреля, 2022, 03:13 — ИА Регнум. Авиакомпания China Eastern Airlines возобновила коммерческие полеты на пассажирских самолетах Boeing 737-800, в то время как реактивные лайнеры с регистрационными номерами, близкими к тому, который потерпел крушение 21 марта, все еще проходят проверку и оценку технического обслуживания, сообщает 18 апреля агентство Синьхуа.

Ryan Dlugash Boeing-737

Ранее авиакомпания посадила в общей сложности 223 самолета Boeing 737-800 и провела индивидуальные системные тесты, проверки конструкции и непрерывную проверку данных о летной годности в качестве экстренной меры безопасности после авиакатастрофы.

Самолет Boeing 737, летевший из Куньмина, столицы провинции Юньнань, в Гуанчжоу, провинция Гуандун, врезался в горную местность в уезде Тэнсянь Гуанси-Чжуанского автономного района, погибли все 132 человека, находившиеся на борту. Ожидается, что предварительный отчет о расследовании авиакатастрофы будет завершен в течение 30 дней после инцидента.