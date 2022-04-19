Токио, 19 апреля, 2022, 03:11 — ИА Регнум. На востоке Японии 19 апреля произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщает метеорологическое управление страны.

Zeml.info Землетрясение

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения располагался на севере префектуры Ибараки (остров Хонсю). Очаг подземных толчков залегал на глубине около 90 километров. Отмечается, что подземные толчки также ощутили жители префектур Токио, Фукусима, Мияги и Сайтама.

Информация о возможных разрушениях и пострадавших не поступала, угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, у южного побережья Тайваня в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,3.