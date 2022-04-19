Луховицы , Московская область, , 03:08 — REGNUM Арбитраж Московской области отказал кредитору в принятии заявления о признании ОАО «Луховицкий мукомольный завод» банкротом. В ходе рассмотрения деталей спора выяснилось, что долг, лёгший в основу заявления, к дате заседания был выплачен в полном объёме. Определение суда может быть обжаловано в течение 14 дней со дня его принятия, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

В определении судьи Торосян уточняется, что «заявление не соответствуют условиям, установленным п. 2 ст. 33 закона о банкротстве, поскольку размер требования в части основного долга не превышает триста тысяч рублей». В материалах дела указано, что из платёжных документов от октября 2021 года и марта 2022 года на общую сумму 13 141 984,53 рубля следует — обязательство исполнено в полном объёме.

«При таких условиях суд отказывает в принятии заявления в соответствии со ст. 43 закона банкротстве», — уточнил суд.

Напомним, спор кредитор в лице АО «АгроТрансКапитал» из Ульяновской области начал в конце марта 2022 года. Примерно в те же дни была выплачена основная часть долга и заводом, работающим на рынке свыше 25 лет.