Пекин, 19 апреля, 2022, 03:01 — ИА Регнум. Налоговые органы Китая по всей стране в марте отсрочили налогов для микро-, малых и средних предприятий в производственном секторе на 256,7 млрд юаней (около $40,26 млрд), сообщает 18 апреля агентство Синьхуа.

Пекин

По данным администрации, в общей сложности 2,57 млн предприятий воспользовались задержкой платежей. Китай отложил налоговые платежи на четвертый квартал 2021 года для микро-, малых и средних предприятий, чтобы смягчить последствия роста издержек. Отсрочка платежа будет продлена на шесть месяцев.

Кроме того, администрация планирует усовершенствовать информационную систему налогового управления и оптимизировать процедуры обслуживания задержек платежей, одновременно осуществляя снижение налогов и сборов и выдачу возвратов.