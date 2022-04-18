Пекин, 19 апреля, 2022, 02:54 — ИА Регнум. Инвестиции Китая в основной капитал показали устойчивый рост в первом квартале этого года, что способствовало общему экономическому росту, показали официальные данные, передает 18 апреля агентство Синьхуа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Китая

Инвестиции в основной капитал подскочили на 9,3% в годовом исчислении до 10,49 трлн юаней (около $1,65 трлн) за первые три месяца, говорится в заявлении Национального бюро статистики КНР. Рост замедлился относительно 12,2% роста, зарегистрированного за первые два месяца. В марте инвестиции в основной капитал увеличились на 0,61% по сравнению с предыдущим месяцем.

В первом квартале инвестиции частного сектора в основной капитал увеличились на 8,4% по сравнению с предыдущим годом и составили 5,96 трлн юаней, что составляет более половины от общего объема. Инвестиции в высокотехнологичное производство и сектор высокотехнологичных услуг заметно выросли, увеличившись на 32,7% и 14,5% в годовом исчислении за первые три месяца.

Данные показали, что в секторах здравоохранения и образования также наблюдался рост выше среднего. Инвестиции традиционно были ключевым двигателем роста. В первые два месяца этого года инвестиции в основной капитал Китая быстро восстановились, причем инвестиции в обрабатывающую промышленность и инфраструктуру привели к росту.

Страна планирует выпустить в общей сложности 3,65 трлн юаней облигаций специального назначения для местных органов власти в 2022 году, в то время как 1,2 трлн юаней таких облигаций, выпущенных в четвертом квартале прошлого года, как ожидается, также поддержат инвестиции.