Багдад, , 02:51 — REGNUM Начатая на севере Ирака военная операция Турции нарушает суверенитет арабской республики и «принцип добрососедства». Об этом со ссылкой на официального представителя МИД Ирака Ахмеда ас-Саххафа 18 апреля сообщает телеканал Alsumaria.

Ирак Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Ахмед ас-Саххаф «Правительство Ирака категорически отвергает и решительно осуждает военные операции, проводимые турецкими войсками с бомбардировками в районах Матина, Эз-Заб, Авашин и Басьян на севере Ирака с применением вертолётов ATAK и беспилотников».

В заявлении Багдада также подчёркивается, что действия Анкары являются актом, «противоречащим международным пактам и законам, которые регулируют отношения между странами». Турцию призывают не превращать территорию Ирака в плацдарм «для причинения вреда какой-либо соседней стране» или в «арену конфликтов и сведения счётов внешними силами».

Напомним, в ночь на 18 апреля Турция начала военную операцию в северном Ираке, целью которой является ликвидация угрозы со стороны Рабочей партии Курдистана (РПК).

Как сообщало ИА REGNUM, военная авиация Турции присоединилась к операции вооружённых сил страны в северном Ираке.

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