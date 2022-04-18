Нью-Йорк, США, 19 апреля, 2022, 02:49 — ИА Регнум. Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс отменил запланированные поездки в Турцию и Россию. Об этом политик написал на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Солдаты ООН

«С сожалением должен сказать, что сегодня я сдал положительный тест на COVID-19. Я следую медицинским рекомендациям, отменил поездку и изолировался дома», — заявил он.

Ранее планировалось, что Гриффитс приедет в Турцию, а затем в Россию для обсуждения вопросов гуманитарной помощи Украине. Он уже посещал Москву и Киев и добился от киевских властей согласия на создание гуманитарной контрактной группы с участием России.