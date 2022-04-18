Пекин, 19 апреля, 2022, 02:47 — ИА Регнум. По данным Китайской системы торговли иностранной валютой, базовые цены Китая на спотовые межбанковские операции с золотом 18 апреля оказались выше, сообщает агентство Синьхуа.

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Базовая цена на золото чистотой 99,95% и выше составила 404,35 юаня (около $63,41) за грамм, что на 0,93 юаня больше, чем в предыдущий торговый день, а цена на золото чистотой 99,99% и выше выросла на 1,07 юаня до 404,48 юаня за грамм.

Ценам спотовых сделок на межбанковском рынке ценовых запросов разрешается расти или падать в пределах 15% от базовых цен каждый торговый день. Бизнес межбанковского запроса цен на золото был введен в 2012 году для повышения ликвидности рынка и совершенствования торговых моделей.