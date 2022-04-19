Южно-Сахалинск, , 02:47 — REGNUM На Сахалине 17 апреля пропал ещё один любитель рыбалки — мужчина отправился на рыбалку на резиновой лодке в район устья реки Найба, о его дальнейшей судьбе ничего не известно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении МЧС островного региона.

Спасатели МЧС Mchs.gov.ru

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18 апреля в поисках мужчины спасатели обследовали береговую полосу от реки Найба до села Взморье. Сотрудники ГИМС вели поски в акватории Охотского моря от устья реки Найба до реки Сима. В поисках были задействованы 10 человек и 4 единицы техники. Они будут продолжены.

Как сообщало ИА REGNUM, На Сахалине 18 апреля продолжались поиски рыбаков, которые пропали больше недели назад.