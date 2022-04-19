Пекин, , 02:44 — REGNUM Розничные продажи потребительских товаров в Китае, основной показатель уровня потребления в стране, выросли на 3,3% в годовом исчислении в первом квартале этого года, показали официальные данные, передает 18 апреля агентство Синьхуа.

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По данным Национального бюро статистики, за этот период розничные продажи потребительских товаров в стране составили около 10,87 трлн юаней (около $1,7 трлн). Только в марте розничные продажи сократились на 3,5% в годовом исчислении.

Розничные продажи в городских районах достигли 9,43 трлн юаней в первом квартале, увеличившись на 3,2% в годовом исчислении, в то время как в сельской местности выросли на 3,5% в годовом исчислении.

В первом квартале розничные продажи товаров выросли на 3,6% по сравнению с прошлым годом до 9,8 трлн юаней, в то время как выручка от общественного питания достигла 1,07 трлн юаней, увеличившись на 0,5% в годовом исчислении. Розничные онлайн-продажи выросли на 6,6% в годовом исчислении и достигли примерно 3,01 трлн юаней за этот период.

Данные, опубликованные 18 апреля, показали, что валовой внутренний продукт Китая в первом квартале достиг 27,02 трлн юаней, увеличившись на 4,8% в годовом исчислении.