Лос-Анджелес, США, , 02:45 — REGNUM Многопользовательская экшн-игра Battlefield 2042 вскоре получит обновление, которое добавит в неё множество исправлений, а также функцию голосового чата (VOIP). Об этом 18 апреля студия DICE сообщила на странице проекта.

Battlefield 2042 Скриншот с YouTube

Обновление станет доступно для загрузки 19 апреля 2022 года, в 08:00 по московскому времени, разработчики отметили, что не планируют приостанавливать серверы игры. Они также сообщили, что вместе с VOIP в Battlefield 2042 будет внесено около 400 изменений, которые исправят ошибки и внесут корректировки в игровой баланс.

Напомним, ранее DICE объявила о решении отложить запуск первого сезона Battlefield 2042 с весны на лето 2022 года. Тогда разработчики пояснили, что хотят внести в игру серьёзные исправления, а также добавить в неё новые функции, в том числе голосовой чат.

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