Пекин, 19 апреля, 2022, 02:43 — ИА Регнум. Промышленное производство Китая ускорило рост в первом квартале года, при этом высокие показатели были отмечены в высокотехнологичном производственном секторе, показали официальные данные, передает 18 апреля агентство Синьхуа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

Объем промышленного производства с добавленной стоимостью в Китае, важный экономический показатель, вырос на 6,5% в годовом исчислении за первые три месяца, согласно данным Национального бюро статистики КНР. Только в марте промышленное производство выросло на 5% в годовом исчислении и на 0,39% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает бюро.

В период с января по март объем добычи полезных ископаемых вырос в годовом исчислении на 10,7%, что является самым быстрым показателем среди трех основных промышленных секторов. Объем производства в обрабатывающем секторе увеличился на 6,2%, в то время как производство и поставка электроэнергии, тепла, газа и воды выросли на 6,1%.

В высокотехнологичной обрабатывающей промышленности и производстве оборудования наблюдался заметный рост, увеличившись на 14,2% и 8,1% соответственно, что выше, чем объем промышленного производства в первом квартале.

Что касается производства, то выпуск новых энергетических транспортных средств увеличился на 140,8%, в то время как производство солнечных батарей и промышленных роботов подскочило на 24,3% и 10,2% в годовом исчислении соответственно.

В разбивке по формам собственности объем производства государственных предприятий вырос на 5% по сравнению с предыдущим годом, в то время как объем производства частного сектора увеличился на 7,6%.

Объем промышленного производства используется для измерения деятельности определенных крупных предприятий с годовым оборотом не менее 20 млн юаней (около $3,11 млн). Данные, опубликованные в понедельник, показали, что валовой внутренний продукт Китая вырос на 4,8% в годовом исчислении в первом квартале этого года.