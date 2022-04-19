Лондон, , 02:43 — REGNUM Подозреваемый в нападении на двоих сотрудников британской военной полиции задержан в центре Лондона, 18 апреля сообщила на своем сайте служба лондонской полиции.

Нож Mr Seb

Инцидент произошел рядом со зданием Конной гвардии в Вестминстере. Мужчину обезвредили с помощью электрошокера. При задержании у него изъяли нож. В результате происшествия никто не пострадал. В полиции добавили, что случившееся не является терактом.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта в университете французского города Ле-Ман мужчина, вооруженный холодным оружием, напал на студентов заведения. В результате действий преступника пострадали четверо человек.

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