Лондон, 19 апреля, 2022, 02:43 — ИА Регнум. Подозреваемый в нападении на двоих сотрудников британской военной полиции задержан в центре Лондона, 18 апреля сообщила на своем сайте служба лондонской полиции.

Mr Seb Нож

Инцидент произошел рядом со зданием Конной гвардии в Вестминстере. Мужчину обезвредили с помощью электрошокера. При задержании у него изъяли нож. В результате происшествия никто не пострадал. В полиции добавили, что случившееся не является терактом.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта в университете французского города Ле-Ман мужчина, вооруженный холодным оружием, напал на студентов заведения. В результате действий преступника пострадали четверо человек.