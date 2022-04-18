Южно-Сахалинск, 19 апреля, 2022, 02:40 — ИА Регнум. На Сахалине 18 апреля продолжались поиски рыбаков, которые пропали больше недели назад, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении МЧС.

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10 апреля четверо мужчин вышли в море на рыбалку на резиновой лодке. Она перевернулась, и все оказались в воде. Одного мужчину удалось спасти. О судьбе ещё троих ничего не известно.

За время поисков обследовано 228 км береговой полосы и 54 км морской акватории.

18 апреля спасатели обследовали прибрежную полосу от села Шебунино до села Правда. Сотрудники администрации Холмского района в это время вели поиски по береговой линии от Холмска до села Зырянское.

Пока поисковая операция результатов не принесла.

Как сообщало ИА REGNUM, все участники пропавшей в Свердловской области туристической группы добрались до места сбора.