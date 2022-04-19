Пекин, , 02:37 — REGNUM Инвестиции Китая в девелопмент недвижимости выросли на 0,7% в годовом исчислении в первом квартале 2022 года, показали данные Национального бюро статистики КНР, передает 18 апреля агентство Синьхуа.

Недвижимость Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По данным бюро, за этот период инвестиции в недвижимость составили около 2,78 трлн юаней (около $435,44 млрд). Инвестиции в жилые здания выросли на 0,7% в годовом исчислении и составили около 2,08 трлн юаней за период с января по март. За этот период продажи коммерческого жилья упали на 13,8% в годовом исчислении в пересчете на площадь до 310,46 млн квадратных метров. В стоимостном выражении продажи коммерческого жилья снизились на 22,7% и составили около 2,97 трлн юаней.

Китай подтвердил свою позицию «жилье предназначено для жизни, а не для спекуляций», пообещав поддерживать стабильные цены на землю, цены на жилье и рыночные ожидания, а также принять меры для конкретных городов, чтобы способствовать положительному обращению и устойчивому развитию в секторе недвижимости.

Согласно отчету о работе правительства за этот год, страна будет двигаться быстрее в направлении развития рынка долгосрочной аренды, содействия строительству субсидируемого государством жилья и поддержки рынка товарного жилья для лучшего удовлетворения разумных потребностей покупателей жилья. Свежие данные показали, что валовой внутренний продукт Китая вырос на 4,8% в годовом исчислении в первом квартале этого года.