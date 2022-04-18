Пекин, 19 апреля, 2022, 02:33 — ИА Регнум. Коэффициент загрузки промышленных мощностей Китая в первом квартале 2022 года составил 75,8%, что на 1,4 процентных пункта меньше в годовом исчислении, показали данные Национального бюро статистики КНР, передает 18 апреля агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай. Дракон

Согласно данным бюро, среди трех основных секторов коэффициент использования горнодобывающего сектора в первом квартале составил 77%, увеличившись на 1,7 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Коэффициент использования обрабатывающей промышленности составил 75,9%, в то время как коэффициент использования производства и предоставления коммунальных услуг составил 73,8%.

Объем промышленного производства с добавленной стоимостью в Китае, важный экономический показатель, вырос на 6,5% в годовом исчислении в первом квартале этого года.