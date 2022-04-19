Пекин, , 02:31 — REGNUM Производство электроэнергии в Китае выросло на 0,2% в годовом исчислении и достигло 670,2 млрд кВт/ч в марте этого года, показали данные Национального бюро статистики КНР, передает 18 апреля агентство Синьхуа.

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Согласно данным бюро, производство тепловой энергии сократилось на 5,7% в годовом исчислении, а производство гидроэнергии выросло на 19,8% в годовом исчислении. Производство ядерной энергии и энергии ветра увеличилось на 2,2% и 23,8% соответственно, а производство солнечной энергии выросло на 16,8%.

Производство электроэнергии в Китае выросло на 3,1% в годовом исчислении и достигло 1,99 трлн кВт/ч в первом квартале этого года.