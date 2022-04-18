Пекин, 19 апреля, 2022, 02:28 — ИА Регнум. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подчеркнул важность усилий по поддержанию стабильности поставок и производственных цепочек, сообщает 18 апреля агентство Синьхуа.

Russian.news.cn Лю Хэ

Лю, который также является членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, выступил с речью на национальной телеконференции по этому вопросу.

Участники встречи подчеркнули ориентированный на людей подход в соответствующей работе и пообещали улучшить условия труда и жизни сотрудников отдела логистики и предложить им финансовую поддержку.