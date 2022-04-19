Пекин, , 02:26 — REGNUM Опрошенный уровень безработицы в городах Китая составил 5,5% в первом квартале этого года, показали официальные данные, передает 18 апреля агентство Синьху. а

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно данным Национального бюро статистики КНР этот показатель вырос на 0,1 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За этот период было создано в общей сложности 2,85 млн новых рабочих мест в городах.

В то время как сложная глобальная ситуация и спорадические вспышки COVID-19 внутри страны сказались на занятости, рынок труда Китая в целом оставался стабильным с начала этого года благодаря политике занятости в первую очередь и постоянно растущей поддержке испытывающих трудности предприятий, заявил на пресс-конференции представитель бюро Фу Линхуэй.

Фу сказал, что рынок труда Китая выиграет от эффективного контроля страны над COVID-19, политики по поддержке субъектов рынка, а также от улучшения профессиональной подготовки. Китайские власти пообещали принять меры по направлению большего количества средств страхования по безработице на поддержку занятости и профессиональной подготовки, а также предоставить ищущим работу не менее миллиона вакансий для прохождения стажировки в этом году.

В марте опрошенный уровень безработицы в городах Китая составил 5,8%, что на 0,3 процентных пункта больше, чем в феврале, в то время как показатель среди лиц в возрасте от 25 до 59 лет, составляющих большинство на рынке труда, составил 5,2%.

Согласно данным опроса, уровень безработицы в 31 крупном городе в марте составил 6%. Опрошенный уровень безработицы в городах рассчитывается на основе числа безработных, принявших участие в исследовании занятости в городских районах, включая трудовых мигрантов в городах.

Согласно отчету правительства, Китай стремится создать более 11 млн новых рабочих мест в городах и сохранить уровень безработицы в городах на уровне не более 5,5% в 2022 году.