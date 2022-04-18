Киншаса, 19 апреля, 2022, 02:22 — ИА Регнум. Не менее 35 мирных жителей погибли при нападении в провинции Итури Демократической Республики Конго, сообщает пресс-служба гуманитарной миссии ООН в ДРК.

http://midgard.ws Беспорядки в Конго

Сообщается, что за прошедшую неделю от нападений в республике погибли не менее 35 мирных жителей. Еще части жителей провинции Итури пришлось покинуть свои дома, чтобы не подвергать жизнь опасности. Из-за возросшей опасности нападения, отмечают в ООН, из провинции массово уезжают люди. По последним данным, из Итури уехали более 1,9 млн жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля группа вооруженных боевиков напала на деревню Мангусу в провинции Итури в ДРК. В результате атаки погиб 21 человек.